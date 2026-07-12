В Петербурге легковушка упала в Неву напротив Медного всадника

Вечером 11 июля на Университетской набережной Петербурга автомобиль съехал в воду. Машина рухнула у дома №17 — напротив Музея Академии художеств, рядом со сфинксами и Благовещенским мостом.

В Петербурге автомобиль съехал в воду. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / piter.spb.78

За рулём была женщина 1977 года рождения. По словам водителя, в салоне больше никого не было. Очевидцы вытащили её на берег, но от госпитализации она отказалась. Спасатели подняли машину из воды. Причина ДТП — плохая видимость.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве мужчина свалился с Новоарбатского моста в Москву-реку. При этом он был уже на середине реки, когда прохожие заметили его. Пострадавший был без сознания, когда спасатели вытащили его из воды.