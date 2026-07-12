В Катаре объявили четырёхдневный траур в связи со смертью бывшего эмира

В Катаре объявлен четырёхдневный общенациональный траур в связи со смертью бывшего главы государства шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Соответствующее решение опубликовала канцелярия эмира.

Траурные мероприятия начались 12 июля. По всей стране приспущены государственные флаги, а с 13 июля приостановлена работа министерств, правительственных ведомств и других госучреждений. Сотрудники вернутся к исполнению обязанностей 19 июля.

Поминальная молитва пройдёт вечером 12 июля в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, после чего бывший монарх будет похоронен на кладбище в Лусаиле. Соболезнования от глав государств, членов правящей семьи и подданных будет принимать действующий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани — сын покойного.

Напомним, бывший эмир Катара Хамад бен Халифа Аль Тани, правивший страной 18 лет (с 1995 по 2013 год), скончался утром в возрасте 74 лет. Канцелярия назвала его смерть тяжёлой утратой, отметив, что именно он превратил Катар из страны рыбаков в газовую сверхдержаву благодаря привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор.