Ураган с грозой и молниями оставил без света 42,5 тысячи человек в Ленобласти

Минувшей ночью на Ленинградскую область обрушился мощный грозовой фронт с ураганным ветром. Стихия была настолько сильной, что без электричества остались около 42,5 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома. Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тысячам жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский округ, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы», — написал он.

В первую очередь восстанавливают линии высокого напряжения (110 кВ), затем — распределительные сети, и только после этого — подачу к каждому потребителю. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работу. По словам губернатора, сил и средств достаточно. Компания «Россети Ленэнерго» задействовала 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники. Дрозденко заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Напомним, что в Петербурге за короткое время в нескольких районах выпало больше половины месячной нормы осадков. Ливни в субботу затронули восемь районов города. В Пушкинском районе осадков выпало более 50% от нормы, в Калининском — примерно столько же. Городская канализация работает на пределе своих возможностей. На некоторых участках образуются временные лужи, но вода постепенно уходит через сети.