ВС РФ нанесли удар по предприятию в Кривом Роге
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Российские войска атаковали предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава городского Совета обороны Александр Вилкул.
«Начата аварийно-спасательная операция», — написал он в телеграм-канале.
Ранее после удара ВС РФ на промышленном объекте в Полтавской области начался пожар. По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлекли более 50 спасателей и 20 единиц техники.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.