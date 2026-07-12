ВС РФ нанесли удар по предприятию в Кривом Роге

Российские войска атаковали предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава городского Совета обороны Александр Вилкул.

Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей

Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей

Ранее после удара ВС РФ на промышленном объекте в Полтавской области начался пожар. По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлекли более 50 спасателей и 20 единиц техники.