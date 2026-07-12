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12 июля, 09:48

ВС РФ нанесли удар по предприятию в Кривом Роге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Российские войска атаковали предприятие в Кривом Роге. Об этом сообщил глава городского Совета обороны Александр Вилкул.

«Начата аварийно-спасательная операция», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее после удара ВС РФ на промышленном объекте в Полтавской области начался пожар. По данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации последствий привлекли более 50 спасателей и 20 единиц техники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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