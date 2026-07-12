Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный в своей новой статье для британской газеты Telegraph фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала, проанализировав публикацию украинского военачальника.

По словам обозревателя, в статье Залужный заявил, что коллективному Западу пока не стоит объявлять о победе, поскольку Украина не победила, а Россия не проиграла. При детальном разборе текста, отметил Христофору, становится очевидно: Залужный фактически говорит о том, что Киев проигрывает.

«В этой статье, если её детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошенько вчитаться в эту статью и отсеять всю чушь от Залужного. <…> Но эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает», — подметил журналист.

В своей публикации Залужный также указал на значительное напряжение в вопросе поддержки Киева со стороны Запада и отметил, что изменения, происходящие в США и Европе, создают множество вопросов для безопасности Украины. Это вызвало резонанс в украинском обществе и в политических кругах.

Ранее Валерий Залужный заявил, что завершение конфликта становится для Киева всё менее очевидным, стране предстоит делать собственный выбор в условиях продолжающегося противостояния, и выступил против демобилизации, призвав заменить классическую мобилизацию на «умную».