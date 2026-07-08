Слова бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного о бесперспективности нынешнего подхода НАТО могут отражать не его личную позицию, а интересы Великобритании. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал международник Андрей Климов. Он напомнил, что сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Лондоне. В этом факте и может состоять ключ к отгадке.

Ранее Залужный заявил, что подход НАТО «не имеет перспектив ни в техническом, ни в политическом плане». По его словам, дело не в том, что альянс плох, а в том, что это структура «старого мира, которого уже не существует».

Климов считает, что это заявление может быть связано с попыткой Лондона перехватить инициативу в вопросах европейской безопасности. По его мнению, Великобритания видит риск ослабления роли США в НАТО и пытается заранее выстроить вокруг себя новый контур влияния.

Лондон хочет перехватить инициативу и взять на себя контроль над безопасностью в континентальной Европе. Для этого им нужны государства-сателлиты — не только Украина, но и Молдова, а также игроки на Кавказе, которых можно втянуть в эту орбиту. Действуя в рамках своих многовековых колониальных традиций, британцы пытаются возобновить так называемую «Большую игру» на пространстве Евразии. Андрей Климов член российского совета по внешней оборонной политике

Собеседник Life.ru отметил, что с момента создания НАТО в 1949 году ведущую роль в альянсе играли Соединённые Штаты. Однако сейчас, как считает Климов, британская сторона может стремиться занять более заметное место в управлении безопасностью континентальной Европы.

По его версии, для этого Лондону нужны страны-сателлиты, включая Украину, Молдавию и ряд игроков на Кавказе. Климов связал такую линию с исторической политикой Великобритании и попыткой возобновить «Большую игру» на евразийском пространстве.

«Это очевидная инструкция, подготовленная в Лондоне», — заявил он, комментируя слова Залужного. По мнению Климова, таким образом британцы могут проверять реакцию Вашингтона, Брюсселя и других центров принятия решений.

Ранее Залужный также заявил, что завершение конфликта на Украине становится всё менее очевидным для Киева. По его словам, стране предстоит говорить о тяжёлом будущем и делать собственный выбор в условиях продолжающегося противостояния. Залужный также выступил против демобилизации и призвал перейти от классической мобилизации к «умной».