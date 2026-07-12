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12 июля, 09:56

Под Челябинском шквальный ветер закружил в небе вещи отдыхающих на озере

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Внезапная причуда природы помешала планам челябинцев на отдых. На видео SHOT — пляж Озера Калды в Кунашакском районе, где резкий шквальный ветер поднял в небр вещи отдыхающих. Опасаясьт появления смерча, люди решили спешно покинуть берег водоёма.

Последствия шквального ветра на озере Калды в Челябинской области. Видео © SHOT

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Ранее смерч заметили в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Среди последствий — сорванные крыши у домов в коттеджном посёлке.

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Матвей Константинов
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