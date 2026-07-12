Разведчики-операторы группировки войск «Север» в течение суток поразили тяжёлый беспилотник типа «Баба-Яга» и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ в Сумской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчёта с позывным Азимут.

По словам военнослужащего, работа велась в районе линии боевого соприкосновения. Во время ночного дежурства разведчики заметили тяжёлый дрон противника, который выполнял вылет. Беспилотник был атакован и уничтожен прямым попаданием. Позднее расчёт выявил установленную антенну Starlink, которую поразили прицельным сбросом осколочного боеприпаса ВОГ-17.

«После этого противник лишился не только «Бабы-Яги», но и канала связи. Украинские подразделения больше не смогут использовать эту линию для управления дронами и передачи информации», — пояснил командир расчёта.

Таким образом, уничтожение терминала лишило противника возможности координировать действия беспилотников на данном участке, что существенно осложнило работу украинских подразделений в этом районе.

Ранее в Запорожской области расчёты ударных БПЛА группировки «Восток» в ходе «свободной охоты» последовательно атаковали пикапы ВСУ, перевозившие иностранных наёмников, и сорвали ротационные мероприятия противника. Кроме того, разведка выявила позиции техперсонала, пунктов управления БПЛА и антенн связи, после чего артиллерийские расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» нанесли удары по этим целям.