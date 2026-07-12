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12 июля, 10:32

Минобороны показало уничтожение парома, сейнера и катера ВСУ в порту Черноморска

Обложка © пресс-служба МО РФ

Обложка © пресс-служба МО РФ

Появились кадры уничтожения парома, сейнера и патрульного катера ВСУ в порту Черноморска Одесской области, российские военные нанесли сокрушительный удар при помощи беспилотников. Видео публикует пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ разгромили объекты ВСУ в Черноморске. Видео © пресс-служба МО РФ

Российские войска провели атаки по вражеским целям с использованием дронов «Герань-4 сикер». Операция преследовала цель нарушить морскую транспортировку вооружения и техники ВСУ в Черноморской зоне. Как отмечает Минобороны, уничтоженный сейнер был приспособлен украинскими военными для спуска на воду безэкипажных катеров.

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Напомним, в ночь на 12 июля Вооружённые силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА. Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего, а также морские суда, доставлявшие эти грузы. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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