Прощание с погибшей в Египте 19-летней Региной Шутенко пройдёт 15 июля в Репном

Родные 19-летней Регины Шутенко, погибшей в Египте, сообщили дату и место прощания. Соответствующая публикация появилась в VK.

Церемония состоится 15 июля в храме в честь иконы Казанской Пресвятой Богородицы. Прощание продлится с десяти утра до половины двенадцатого.

Всех, кто знал девушку и хочет проводить её в последний путь, а также поддержать семью, приглашают приехать по адресу: Белгородская область, село Репное, 2-я Центральная улица, 21Б.

Напомним, Регина Шутенко скончалась в Хургаде после остановки сердца из-за тяжёлого отравления. Девушка впала в глубокую кому после длительной реанимации и была подключена к ИВЛ. Родные пытались организовать эвакуацию в Россию реанимационным самолётом, но не успели собрать необходимые 6,5 миллиона рублей. Окончательную причину смерти установят эксперты на родине.