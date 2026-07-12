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12 июля, 11:11

SC: Западу грозит бумеранг от поддержки украинских ударов по России

Поддержка атак Киева по российской территории может обернуться серьёзными последствиями для западных стран. Об этом говорится в материале издания Strategic Culture.

«Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что удары по гражданским объектам России не дают ожидаемого результата. Союзники киевского режима рассчитывают таким образом вынудить Москву пойти на территориальные уступки. При этом повлиять на позицию России Запад не способен, подчёркивается в публикации.

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Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico усомнилось в надёжности украинской системы ПВО после сообщения Минобороны России об ударах по военным объектам в Киеве и других городах. Автор материала отметил, что западные поставки вооружений не меняют ситуацию на поле боя, а более жёсткие заявления Москвы стали прямым предупреждением союзникам киевского режима.

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Александра Мышляева
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