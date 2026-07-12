Родные погибших в Белом море туристов вновь требуют возобновить уголовное дело

Родственники трёх волгоградских туристов, погибших в Белом море, требуют возобновить уголовное дело и наказать организатора похода. В смерти своих близких они обвиняют организатора Олега Беневоленского, однако следствие дважды отказывало в возбуждении дела — и оба раза из-за отсутствия состава преступления.

20 июля прошлого года группа туристов отправилась в поход по Белому морю от островов Кузова к Соловкам. Из-за непогоды решили возвращаться. Четверо на байдарках добрались до разных островов. Двоих спасли сотрудники МЧС, ещё двоих вывезли на вертолёте. Трое — Валерия Пужняк, Владимир Бондарев и Виктор Зузанов — пропали, позже их нашли мёртвыми.

Следствие Карелии отказалось возбуждать дело. Родственники обратились к председателю СК Александру Бастрыкину, и тот дал поручение пересмотреть решение. Но и повторная проверка закончилась тем же: вины Беневоленского не нашли.

Адвокат Виталий Григорьев пишет в соцсетях, что не согласен с выводами следствия. Он утверждает, что в деле нет необходимых экспертиз — например, лингвистической проверки переписки и голосовых сообщений организатора. Также не выяснили, сколько из собранных с участников денег пошло на общие нужды, а сколько — лично Беневоленскому.

Кроме того, по данным адвоката, о плохом прогнозе погоды знали заранее, но в море всё равно вышли. Григорьев подал жалобу в Генпрокуратуру с просьбой отменить решение о прекращении дела.

Ранее у берегов Вьетнама близ острова Фукуок перевернулся скоростной прогулочный катер. В результате трагедии погибло не менее 15 человек. Все жертвы — граждане Индии. Ещё 21 пассажиру удалось спастись. На борту судна находились 32 индийских туриста и четверо членов экипажа. Катер возвращался с острова Хонмайрут в порт Антхой. Примерно в 400 метрах от берега он попал в сильное волнение, после чего перевернулся.