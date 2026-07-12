Мухи укажут путь: 5 признаков фудтрака, где лучше ничего не покупать

Из-за особенностей формата в уличных фудтраках и палатках выше риски, связанные с нарушением условий хранения продуктов и гигиены. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала Life.ru, на что обращать внимание при покупке еды в таких точках, чтобы не рисковать здоровьем.

Главная проблема уличных точек — отсутствие базовой инфраструктуры. Во временных павильонах часто нет водоснабжения и канализации, что делает невозможным соблюдение элементарных гигиенических требований. Продавцы не всегда используют перчатки и маски, а условия для мытья рук и дезинфекции поверхностей попросту отсутствуют. Елена Спеценко Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Вторая по значимости угроза — нарушение температурного режима хранения продуктов, продолжила эксперт. В фудтраках редко можно встретить качественное холодильное оборудование, а ведь скоропортящиеся ингредиенты — мясо, соусы, молочные продукты — требуют строгого контроля температуры. Если еда долго лежит на раздаче без охлаждения или подогрева, она становится идеальной средой для размножения бактерий, предупредила специалист. Особую опасность представляют блюда, которые готовятся заранее и ждут покупателя на витрине.

Что делать, если вам хочется перекусить в фудтраке? В первую очередь посмотрите на внешний вид точки, на одежду и руки продавца, посоветовала Спеценко. Если вокруг грязь и мухи, а сотрудник работает без перчаток — это явный сигнал, что здесь не соблюдают санитарные нормы. В таких местах лучше не рисковать. Второе правило — выбирать блюда, которые готовятся на месте и проходят полноценную термическую обработку. Отдавайте предпочтение тому, что жарят или запекают при вас, а от сырых или полусырых продуктов в фудтраках лучше отказаться.

Также стоит помнить, что, если точка специализируется на чём-то одном, например только на кофе или только на бургерах, риск нарушений ниже, чем в заведениях с широким ассортиментом. Узкая специализация позволяет лучше контролировать качество, сроки и температуру хранения ингредиентов.

Ранее Life.ru раскрыл, как отпуск и стресс толкают нас на бургеры и хот-доги на заправке. Такая еда позже вызывает вздутие и бьёт по желудку, а также провоцирует ожирение. Лучше брать в долгий автопуть обычный сухпаёк, как у военных: для пехоты или подводников — с кашей, рагу и галетами.