Всё ещё в строю: Поседевший Алдонин вышел на поле после возвращения из Германии — новое фото ветерана
Появилось первое за долгое время фото Алдонина, который вернулся в Россию
Евгений Алдонин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgeny_aldonin
Друзья и коллеги двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина поделились первой за долгое время фотографией бывшего спортсмена, который больше года борется с онкологическим заболеванием. Снимок опубликовал футболист Павел Погребняк, запечатлевший товарища на московском поле, где они участвовали в ветеранском матче.
Евгений Алдонин справа в нижнем ряду. Фото © Telegram / Poga8 / Павел Погребняк
«Спорт объединяет. Футбол объединяет. Любимая игра в любимом месте столицы», — написал Погребняк.
На кадре видно, что спортсмен осунулся, похудел, выглядит измождённым, а его волосы тронула седина. Однако сам факт присутствия Алдонина на поле в компании друзей стал лучшим подтверждением того, что он продолжает борьбу. В его возвращение многие отказывались верить.
О диагнозе Евгения Алдонина — раке поджелудочной железы — широко заговорили к ноябрю 2025 года, хотя поставлен он был ещё в 2024-м. За это время футболист перенёс операции и курсы химиотерапии. На днях стало известно, что он вернулся в Россию, чтобы продолжить лечение.
Алдонин известен по выступлениям за ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА, дважды становился чемпионом России и пять раз брал Кубок страны. За сборную провёл 29 матчей. После завершения карьеры работал тренером и экспертом. Воспитывает дочь Веру от брака с Юлией Началовой.
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