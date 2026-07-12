Всё ещё в строю: Поседевший Алдонин вышел на поле после возвращения из Германии — новое фото ветерана

Друзья и коллеги двукратного чемпиона России по футболу Евгения Алдонина поделились первой за долгое время фотографией бывшего спортсмена, который больше года борется с онкологическим заболеванием. Снимок опубликовал футболист Павел Погребняк, запечатлевший товарища на московском поле, где они участвовали в ветеранском матче.

Евгений Алдонин справа в нижнем ряду. Фото © Telegram / Poga8 / Павел Погребняк

«Спорт объединяет. Футбол объединяет. Любимая игра в любимом месте столицы», — написал Погребняк.

На кадре видно, что спортсмен осунулся, похудел, выглядит измождённым, а его волосы тронула седина. Однако сам факт присутствия Алдонина на поле в компании друзей стал лучшим подтверждением того, что он продолжает борьбу. В его возвращение многие отказывались верить.

О диагнозе Евгения Алдонина — раке поджелудочной железы — широко заговорили к ноябрю 2025 года, хотя поставлен он был ещё в 2024-м. За это время футболист перенёс операции и курсы химиотерапии. На днях стало известно, что он вернулся в Россию, чтобы продолжить лечение.

Алдонин известен по выступлениям за ЦСКА, с которым выиграл Кубок УЕФА, дважды становился чемпионом России и пять раз брал Кубок страны. За сборную провёл 29 матчей. После завершения карьеры работал тренером и экспертом. Воспитывает дочь Веру от брака с Юлией Началовой.