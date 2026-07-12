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12 июля, 11:44

Катар приостановил выход судов в море из-за серии воздушных атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr

Власти Катара приостановили все выходы судов в море и любую морскую активность после серии воздушных атак. Соответствующее распоряжение опубликовало министерство транспорта эмирата на своём сайте.

«С момента выпуска этого распоряжения до последующего уведомления приостановлен выход судов в море и любая активность на море», — говорится в указе.

В воскресенье утром минобороны Катара сообщило о перехвате нескольких ракетных атак. В столице Доха и её пригородах были слышны взрывы. По данным МВД, три человека, включая ребёнка, пострадали от падения обломков после перехвата.

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Ранее сообщалось, что самолёт Air Astana, выполнявший рейс KC205 из Астаны в Дубай, вернулся в аэропорт вылета 12 июля в 07:10 из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, авиакомпания отменила рейс KC897 из Алма-Аты в Дубай, запланированный на 08:50, и предупредила о возможных дальнейших изменениях расписания, о которых пассажирам сообщат дополнительно.

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Анастасия Никонорова
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