Звезда «Дома-2» Милена Безбородова обвинила бывшего в краже 3 млн рублей

Бывшая участница «Дома-2» Милена Безбородова обратилась в полицию после пропажи 3 млн рублей. Бывший партнёр девушки Данила Шуриков признался, что взял деньги «под свою ответственность», поскольку они были ему «очень нужны».

Девушка рассказала в соцсетях, что за четыре года отношений она передала мужчине около 18 млн рублей. Средства уходили на погашение долгов и аренду жилья в Москве стоимостью до 550 тыс. рублей в месяц.

Безбородова утверждает, что несколько общих знакомых также одалживали Шурикову деньги и подали заявления. Ранее дело против него закрыли после мирового соглашения, однако обещанные суммы он не вернул, а его местонахождение сейчас неизвестно.

Ранее московский суд приговорил горничную к пяти годам колонии за кражу дорогих часов Rolex и других брендов. Уборщица обчистила спальню хозяев, украв элитные часы и крупную сумму. Позже она сдала украденное в ломбард, представившись бывшей супругой британского аристократа. Сама женщина была нанята через агентство на время отпуска семьи.