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Регион
12 июля, 11:56

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Системы ПВО уничтожили ещё три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообшил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

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Напомним, в течение дня 12 июля ВСУ предпринимают попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. В последний раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении семи БПЛА.

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Матвей Константинов
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