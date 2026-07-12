Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО уничтожили ещё три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообшил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Напомним, в течение дня 12 июля ВСУ предпринимают попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. В последний раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении семи БПЛА.