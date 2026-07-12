Собянин сообщил об отражении атаки ещё семи беспилотников на Москву
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Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву... Ещё три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены», — заявил градоначальник. На местах падения обломков работают специальные службы.
Напомним, ранее силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего за сутки над регионами РФ сбили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб.
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