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Регион
12 июля, 11:24

Собянин сообщил об отражении атаки ещё семи беспилотников на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву... Ещё три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены», — заявил градоначальник. На местах падения обломков работают специальные службы.

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Напомним, ранее силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего за сутки над регионами РФ сбили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб.

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Александра Мышляева
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