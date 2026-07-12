Гид бросил россиянина на высоте 7900 м при спуске с Макалу: он лишился пальцев

Российский альпинист Константин С. лишился пальцев левой руки после одиночного спуска с гималайской вершины Макалу. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на рассказ 53-летнего москвича.

Российский альпинист лишился пальцев после спуска с Макалу без гида. Фото © SHOT

По словам туриста, проводник Бхаджурам Г., нанятый через непальскую компанию Makalu Adventures, оставил его на высоте около 7900 метров из-за медленного темпа. Во время дальнейшего пути мужчина потерял силы и уснул, а после пробуждения обнаружил сильное обморожение конечности.

Россиянин утверждает, что организаторы проигнорировали сигнал SOS и не прислали обещанных шерпов. Ему удалось самостоятельно добраться вниз, после чего он две недели провёл в больнице, где врачи провели ампутацию.

Альпинист обратился в суд. Представители Makalu Adventures отвергли обвинения, заявив, что клиент сам отказался идти с проводником, а спасательную группу не удалось отправить из-за плохой погоды.

Ранее на пике Виа-тау в Кабардино-Балкарии один альпинист погиб во время восхождения на гору МНР. Туристы двигались в связке, когда один сорвался и увлёк за собой напарника. Спасатели продолжают поиски второго человека, его судьба остаётся неизвестной. Гора МНР представляет собой потухший вулкан из трёх вершин, высшая точка достигает 3830 метров.