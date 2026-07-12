В пригороде Парижа эвакуировали 300 человек из-за риска нападения на евреев

В парижском пригороде Сарселеколо около трёхсот человек было эвакуировано из-за угрозы нападения на еврейское сообщество, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.

Всё произошло вечером 11 июля возле кинотеатра и ресторана. В этих местах обнаружили автомобиль с винтовкой и пистолетом. Подозрительная машина была выявлена французской контрразведкой. Расследование инцидента продолжается. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила, будет ли вести дело по данному эпизоду.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании задержала 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве бывшего депутата Палаты общин Энн Уиддикомб. Женщина умерла при загадочных обстоятельствах.