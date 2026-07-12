Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни называл Великобританию главным противником России и организатором антироссийских действий. Такую оценку политик дал во время выступления в Кремлёвском дворце в 2006 году, запись которого вновь распространяется в Сети.

«Всё, что случилось с нашей страной за сто лет, произошло в основном под влиянием Великобритании. Это наш главный исторический враг и противник», — отмечал политик.

Жириновский связывал действия Лондона с революцией, мировыми войнами и распадом СССР. По его мнению, британские власти добивались своих целей чужими руками, сохраняя внешнюю видимость партнёрства.

После распада Советского Союза, утверждал основатель ЛДПР, курс королевства не изменился. Он считал, что британская сторона стремилась распространить влияние на всё постсоветское пространство, однако подчёркивал, что Россия располагает силами для собственной защиты.

Ранее младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказывал, что его отец считал Лондон конечной точкой противостояния России и Европы. По словам мужчины, политик полагал, что победы в Париже и Берлине не изменили отношения Запада к Москве, поэтому СВО должна завершиться в британской столице.