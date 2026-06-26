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26 июня, 09:31

«Отрубить голову дракону»: Сын Жириновского рассекретил главное пророчество отца про СВО

Олег Жириновский: Отец озвучивал, что Армии России нужно дойти до Лондона

Владимир Жириновский. Обложка © Госдума РФ

Владимир Жириновский. Обложка © Госдума РФ

Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец при жизни считал Лондон конечной точкой противостояния России и Европы. Он полагал, что военные победы в Париже и Берлине не привели к окончательному изменению отношения Запада к Москве, поэтому СВО должно закончиться в британской столице.

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«Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — процитировал отца Олег Жириновский.

Собеседник NEWS.ru скептически оценил нынешних европейских политиков, заявив, что они подталкивают свои страны к конфронтации с Россией. При этом работу президента Владимира Путина он оценил положительно, отметив, что российский лидер обеспечивает стабильность и сохраняет страну.

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Ранее Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.

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Борис Эльфанд
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