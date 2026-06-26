Младший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег рассказал, что его отец при жизни считал Лондон конечной точкой противостояния России и Европы. Он полагал, что военные победы в Париже и Берлине не привели к окончательному изменению отношения Запада к Москве, поэтому СВО должно закончиться в британской столице.

«Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — процитировал отца Олег Жириновский.

Собеседник NEWS.ru скептически оценил нынешних европейских политиков, заявив, что они подталкивают свои страны к конфронтации с Россией. При этом работу президента Владимира Путина он оценил положительно, отметив, что российский лидер обеспечивает стабильность и сохраняет страну.

Ранее Олег Жириновский (Эйдельштейн), сын покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал о последних днях отца. Он безотлучно находился рядом с политиком в больнице.