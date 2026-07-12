Сыновья получили письмо от мамы спустя полвека, когда в Джорджии вскрыли капсулу времени

В округе Уитфилд, штат Джорджия, вскрыли капсулу времени, запечатанную в бетонном хранилище ещё в 1976 году. Об этом пишет People.

Капсулу заложил Далтонский обменный клуб в рамках празднования двухсотлетия США. За пять долларов любая семья округа могла поместить туда свои предметы, после чего хранилище закопали перед зданием суда. Десятилетия под землёй не прошли бесследно: когда капсулу открыли, всё содержимое оказалось промокшим, на дне стояла вода.

Внутри нашли письма, газеты, монеты, ковёр и серебряный доллар 1881 года. Самой трогательной находкой стало послание от Донны Айвестер и Гарри Лупера, оставленное сыновьям — Тодду и Брайану, которым тогда было пять лет и год соответственно.

«Надеюсь, что когда это вскроют, мы с вашим папой ещё будем на этой земле», — говорилось в записке. Лупера не стало в 2002 году, а сама женщина просто забыла о письме.

Власти планируют передать невостребованные предметы в местный музей и уже обсуждают создание новой капсулы времени.

Ранее Life.ru рассказывал, как президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву презентовали закладку капсулы в основание центра «Сириус» в Астане. Мероприятие прошло во Дворце Независимости после переговоров.