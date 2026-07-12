Китай создал ядерную батарейку на углероде-14 с зарядом на тысячелетия

Китайские специалисты создали новое поколение ядерной батареи на основе углерода-14 и карбида кремния. Разработку представили исследователи Северо-Западного педагогического университета Китая и сотрудники компании Gansu Zhulong Technology.

По словам авторов проекта, устройство превосходит предыдущую модель по мощности и эффективности. Кроме того, при его производстве удалось увеличить долю компонентов китайского происхождения.

Такие источники получают электричество в процессе естественного распада радиоактивных изотопов. В зависимости от используемого материала они способны работать десятилетиями, столетиями или даже тысячелетиями.

Новую технологию планируют применять не только в космической отрасли, но и в промышленном оборудовании и автономных системах. Радиоизотопные батареи уже использовались на американских аппаратах Voyager и Curiosity, а также на китайских станциях «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4».

Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали акселерометр, который работает без батареи и проводов. Прибор определяет наклон и ускорение объекта с помощью кварцевой пластины, реагирующей на гравитацию. По словам доцента вуза Александра Кукаева, датчик получает энергию от внешнего радиосигнала, а возникающие в материале напряжения позволяют измерять положение объекта.