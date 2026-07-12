В Памплоне бык серьёзной ранил лицо участнику забега, пострадали ещё 12 человек

В Памплоне во время пятого забега с быками на фестивале Сан-Фермин тяжёлые травмы получили 13 участников, сообщает Associated Press. Один из бегунов пострадал особенно серьёзно — бык нанёс ему сквозное ранение лица рогом.

Инцидент произошёл утром 11 июля. Шесть животных бежали по узким улочкам города, когда один из быков отделился от основной группы и врезался в плотное скопление людей, пробив мужчине рогом боковую часть лица. Пострадавшего экстренно доставили в Университетскую больницу Наварры.

Ещё 12 участников обратились за медицинской помощью с ушибами, рассечениями и травмами, полученными во время падений и столкновений. Погибших нет. По словам очевидцев, большинство животных расталкивали людей, не нанося целенаправленных ударов.

Фестиваль не прерывали, организаторы усилили дежурство полиции и медиков на маршруте. В этом году Сан-Фермин приурочен к столетию публикации романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», который и прославил эти состязания. Праздник продлится восемь дней и традиционно собирает тысячи участников и зрителей со всего мира.

Ранее сообщалось, что в испанской Памплоне накануне фестиваля Сан-Фермин активисты PETA и AnimaNaturalis провели протест против корриды, облив себя красной краской в знак крови и выйдя на улицы. Часть демонстрантов была одета в костюмы религиозных деятелей, другие держали плакаты с призывами прекратить бой быков и провести праздник без насилия над животными.