Конный клуб дал нижегородке скидку в ₽600 за перелом из-за «спокойной» лошади

Жительница Нижнего Новгорода получила перелом позвонка после падения с лошади во время прогулки в клубе «Добрый конь» на базе отдыха «Экстримленд». Об этом сообщил SHOT со ссылкой на 24-летнюю пострадавшую Арину.

Нижегородка сломала позвонок после прогулки на «спокойной» лошади. Видео © SHOT

Перед началом катания сотрудники заверили девушку, что ей достался «спокойный конь». По словам нижегородки, животное резко отреагировало после того, как женщина рядом несколько раз распылила на него средство от комаров.

Нижегородка сломала позвонок после прогулки на «спокойной» лошади. Видео © SHOT

Арина пыталась удержаться за седло и дотянуться до шеи лошади, но упала на землю, ударившись головой, лицом, бедром и предплечьем. Работники обработали рану и сделали скидку в 600 рублей, однако на следующий день из-за сильной боли девушка обратилась в больницу. МРТ выявило перелом позвонка со смещением костного фрагмента, который оказывает опасное давление на спинной мозг. Сейчас врачи решают вопрос о возможной операции.

Директор клуба сначала пообещала компенсировать расходы на обследование, но спустя четыре дня отказалась переводить деньги и направила пострадавшую к юристам. Представители организации заявили, что на записях с камер Арина якобы уходила в хорошем настроении, однако предоставить видео ей не согласились. После угрозы заявления о вымогательстве нижегородка сама обратилась в полицию, зафиксировала травмы и готовит иск в суд.

Ранее во время пятого забега с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне пострадали 13 человек. Один из участников получил особенно тяжёлую травму после того, как отделившееся от стада животное врезалось в толпу и нанесло мужчине сквозное ранение боковой части лица рогом. Пострадавшего экстренно доставили в Университетскую больницу Наварры.