Найдено тело третьего погибшего с перевернувшейся лодки на реке Алдан в Якутии

В Якутии водолазы обнаружили тело третьего мужчины в реке Алдан, который пропал после опрокидывания моторной лодки. Информацией делится местная служба спасения в телеграм-канале. На месте происшествия продолжаются поиски четвёртого пассажира, который также исчез после крушения.

«Тело было найдено в 20 км ниже по течению от места опрокидывания лодки. Работу по поиску вели с помощью гидролокатора бокового обзора. Погибшим оказался один из четырёх мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля», — сказано в тексте.

Напомним, 10 июля тела двоих пропавших мужчин подняли со дна реки Алдан в Якутии после опрокидывания лодки «Обь». Инцидент произошёл во время поездки из села Хатыстыр: из пяти человек, находившихся на борту, на берег удалось выбраться лишь одному. По предварительной информации, причиной трагедии стала беспечность: перед отплытием мужчины выпили.