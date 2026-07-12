Нацбанк Украины объявил о внесении $400 млн в счёт погашения госдолга

В июне Украина направила более 400 миллионов долларов на обслуживание и погашение государственного долга, сообщает Национальный банк страны. Бюджет страны уже много лет является дефицитным. При этом латать финансовые «дыры» киевское руководство пытается новыми внешними кредитами.

Согласно данным регулятора, 269,7 миллиона долларов пошли на обслуживание и погашение долга в иностранной валюте, из которых 211,5 миллиона — перед Всемирным банком. Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 171,5 миллиона долларов. Для сравнения, в мае страна также выплатила около 400 миллионов долларов, а в апреле — более 970 миллионов.

Ранее на Украине обратили внимание на новую серию презентационных банкнот номиналом 2000 гривен. На купюрах обнаружили обозначение «ПА», которое финансисты связали с именем главы Национального банка Андрея Пышного. Видимо, чиновник решил увековечить свои инициалы.