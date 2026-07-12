Канцлер Германии Фридрих Мерц должен выйти на прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил в подкасте журналиста Bild Пауля Ронцхаймера.

«Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Берлину следует избегать прямого вовлечения в конфликт. По его словам, немецкие власти прежде всего должны оценивать возможные последствия для собственной страны. Фронмайер также призвал задаться вопросом, готова ли Германия к открытой конфронтации с Россией. Он назвал эту тему принципиальной для дальнейшей политики Берлина.

Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорился с президентом США Дональдом Трампом о размещении «томагавков» в Германии. Он убеждён, что сделка поспособствует повышению оборонного потенциала. Переговоры ещё продолжаются, однако он заявил, что принципиальное согласие достигнуто.