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Регион
12 июля, 14:32

Депутат Бундестага от АдГ Фронмайер призвал Мерца позвонить Путину

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен выйти на прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил в подкасте журналиста Bild Пауля Ронцхаймера.

«Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, будучи канцлером Германии, также будет стремиться к диалогу», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Берлину следует избегать прямого вовлечения в конфликт. По его словам, немецкие власти прежде всего должны оценивать возможные последствия для собственной страны. Фронмайер также призвал задаться вопросом, готова ли Германия к открытой конфронтации с Россией. Он назвал эту тему принципиальной для дальнейшей политики Берлина.

NachDenkSeiten: Мерц непригоден на пост канцлера из-за заявлений о войне с РФ
NachDenkSeiten: Мерц непригоден на пост канцлера из-за заявлений о войне с РФ
Ранее Life.ru писал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорился с президентом США Дональдом Трампом о размещении «томагавков» в Германии. Он убеждён, что сделка поспособствует повышению оборонного потенциала. Переговоры ещё продолжаются, однако он заявил, что принципиальное согласие достигнуто.

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Александра Мышляева
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