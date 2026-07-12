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12 июля, 14:35

Бастрыкин затребовал доклад по делу о пропаже жителя Тюменской области

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Материалы уголовного дела об исчезновении жителя Тюменской области направят в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире правовой программы федерального телеканала обсуждались обстоятельства безвестного исчезновения жителя Тюменской области. В сюжете сообщалось, что его исчезновению предшествовал конфликт с другим мужчиной, который может быть причастен к произошедшему», — говорится в публикации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. По факту пропажи мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Девятилетний мальчик ушёл к другу и пропал в Дзержинске
Девятилетний мальчик ушёл к другу и пропал в Дзержинске

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении несовершеннолетней в городе Жукове Калужской области. По данным ведомства, одни девочки наносили подруге удары, а другие наблюдали за происходящим и снимали это на телефон.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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