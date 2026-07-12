Бастрыкин затребовал доклад по делу о пропаже жителя Тюменской области

Материалы уголовного дела об исчезновении жителя Тюменской области направят в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В эфире правовой программы федерального телеканала обсуждались обстоятельства безвестного исчезновения жителя Тюменской области. В сюжете сообщалось, что его исчезновению предшествовал конфликт с другим мужчиной, который может быть причастен к произошедшему», — говорится в публикации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. По факту пропажи мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении несовершеннолетней в городе Жукове Калужской области. По данным ведомства, одни девочки наносили подруге удары, а другие наблюдали за происходящим и снимали это на телефон.