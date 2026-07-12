Генетика раскрыла тайну: Средневековых детей хоронили с чужими взрослыми

Учёные Стокгольмского университета опровергли тезис о том, что в средневековые времена детей хоронили рядом с родителями или близкими родственниками. Специалисты исследовали ДНК 142 человек из 50 общих могил в Сигтуне, Вестерхусе и Фьелькинге. Захоронения относятся к поздней эпохе викингов и раннему Средневековью (X–XIII века). О научном открытии пишет портал Phys.org.

Было установлено, что совместные захоронения чаще определялись социальными обстоятельствами и временем смерти, а вовсе не родством. Учёные предполагают, что дети могли быть похоронены рядом с людьми из того же хутора или общины, умершими примерно в одно время. Если ребёнок погибал, его старались не закапывать в могилу отдельно.

С помощью генетического анализа зубов впервые удалось определить пол маленьких детей. Результаты показали, что девочек хоронили рядом с женщинами, а мальчиков — с мужчинами, что говорит о существовании гендерных ролей с раннего детства. Средневековые кладбища имели строгую социальную структуру: рабов хоронили на окраинах, а некрещёных младенцев — вне освящённой земли.

Одной из находок стала молодая женщина, останки которой назвали «Леди 56», умершая до 30 лет. Генетика помогла определить её родственников на том же кладбище, а найденная раковина паломника указывает на путешествие в Сантьяго-де-Компостела — редкость для того времени.

Ранее в Словакии археологи при раскопках неолитического поселения Врабле-Вельке-Легембы обнаружили захоронение возрастом около семи тысяч лет, в котором находились останки не менее 78 человек. Особенность находки состоит в том, что у 77 скелетов отсутствовали черепа.