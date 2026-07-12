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12 июля, 15:02

В Британии подростков обвинили в изнасиловании и лишении свободы женщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Loch Earn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Loch Earn

Четырём британским подросткам предъявили обвинения по делу об изнасиловании и незаконном лишении свободы женщины. Об этом сообщило издание Metro.

Инцидент произошёл 21 июня в одном из домов города Уэстон-сьюпер-Мэр. На место прибыли сотрудники специализированного подразделения, расследующего сексуальные преступления.

Под стражу взяли 19-летнего Томми Кэмпбелла, 18-летнего Рио Уэллинга и двух 17-летних юношей, чьи имена не раскрываются. Возраст потерпевшей также не уточняется. Фигурантам вменяют изнасилование, сексуальное насилие, нападение с причинением телесных повреждений и незаконное удержание. Все четверо должны предстать перед магистратским судом в Тонтоне, расследование продолжается.

Сына подозревают в изнасиловании 78-летней матери в Кузбассе
Сына подозревают в изнасиловании 78-летней матери в Кузбассе

Ранее в Валенсии мигрант из Туниса, притворившись работником отеля, изнасиловал трёх туристок. 9 июня он заманил в туалет двух девушек (18 и 19 лет), но им удалось сбежать и заявить в полицию. Приехавшим полицейским уже в отеле сообщила о нападении 7 июня 26-летняя британка.

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Александра Мышляева
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