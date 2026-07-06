Сына подозревают в изнасиловании 78-летней матери в Кузбассе

Кемеровский суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в изнасиловании 78-летней матери. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

«Кемеровский районный суд Кемеровской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Кемеровского муниципального округа, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

По версии следствия, арестант надругался над своей 78-летней матерью. Суд учёл наличие достаточных данных, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию. На момент публикации постановление суда не вступило в законную силу.