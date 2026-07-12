Толкалина шокировала страшной историей о своём насильнике из режиссёрского клана

Актрису Любовь Толкалину в юности изнасиловал учитель актёрского мастерства из известной режиссёрской семьи. Это был её первый сексуальный опыт, говорить о котором она не могла из-за больших связей того преподавателя.

Актриса поразила признанием в интервью Лауре Джугелии. Она не назвала имени, но подчеркнула его влиятельность и призналась, что до сих пор не может забыть этот эпизод, который подорвал доверие к мужчинам. По словам звезды, это очень страшная история, которая связана с человеком из известного режиссёрского клана.

«Я не оправилась от этого до сих пор и всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем», — призналась она.

Она также вспомнила, как ради оплаты учёбы во ВГИКе снималась для Playboy за две тысячи евро, и рассказала, что на одном из кастингов её попросили раздеться догола. Актриса призналась, что не чувствовала себя в безопасности и не ощущала поддержку семьи.

К сожалению, в шоу-бизнесе такие ситуации происходят довольно часто. Ранее актриса Любовь Аксёнова рассказала, что в 17 лет пережила изнасилование. Долгое время она молчала, стыдилась и впала в депрессию. Позже она поделилась с братом, затем с родителями — их поддержка помогла ей вернуться к жизни.