Певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) и её супруг, рэпер 10AGE (Дмитрий Панов), впервые стали родителями. Дочка пары родилась 11 июля, о чём артистка сообщила в соцсетях спустя сутки после родов.

Певица Анет Сай и рэпер 10AGE впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annet

Исполнительница громкого хита «Слёзы» опубликовала кадр из больничной палаты, где позирует в белой сорочке. Рядом всё время находился её муж, готовый в любой момент поддержать возлюбленную. Сама Анет Сай отнеслась к событию с юмором, пошутив по поводу задержки выхода новой песни.

«Извините, вчера не успела выпустить новую песню… Была немного занята — создавала новую жизнь», — написала певица.

Певица Анет Сай и рэпер 10AGE впервые стали родителями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annet

Беременность протекала легко — артистка до последнего выступала с гастролями и записывала треки. В конце мая пара организовала яркую гендер-пати: из грузовика взмыли в небо сотни розовых воздушных шаров, объявив, что ждут девочку. Поклонники активно поздравляют звёздную семью в комментариях, гадая, какое имя выберут родители для дочки.

Ранее сообщалось, что блогер Алексей Столяров и его возлюбленная, 32-летняя чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева, сообщили о рождении сына. Роды прошли рано утром, плановое кесарево, Столяров присутствовал в операционной, но имя ребёнка пока не разглашается.