В разрушенную землетрясением Венесуэлу прибыл второй борт с гуманитаркой из РФ

Второй российский гуманитарный груз прибыл в Каракас. На борту самолёта — продовольствие и предметы первой необходимости для венесуэльских граждан, пострадавших при разрушительном землетрясении. Об этом сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский самолёт с гуманитарной помощью приземлился в Каракасе. Видео © Telegram / Посольство России в Венесуэле

«Россия вместе с братским народом Венесуэлы скорбит о трагических последствиях двойного землетрясения. В этот тяжёлый период мы не можем остаться в стороне. Сегодня в страну прибыл первый самолёт с гуманитарной помощью. Скоро мы ожидаем прибытие еще одного борта», — приводит слова дипломата пресс-служба дипмиссии.

Россия поделилась с Венесуэлой едой, лекарствами, медицинскими расходниками, предметами обихода, палатками и разными материалами для оборудования пунктов временного размещения, где пребывают лишившиеся крыши над головой венесуэльцы.

24 июня в Венесуэле произошло разрушительное землетрясение — две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей около 40 секунд. По данным на 11 июля, погибли 4 333 человека, 16 740 ранены. Помощь получили почти 87 тысяч семей. В стране развернули почти 100 временных лагерей, где разместились 18 437 человек.