Дмитриев назвал Британию «падшей империей» из-за мигрантов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей» из-за миграционного кризиса. Так он в соцсети Х отреагировал на видео британского активиста Томми Робинсона.

«Падшая ммперия», — написал он.

На кадрах видно, как коренной житель вступается за девушку, к которой приставал приезжий. Затем к ним подходит женщина в полицейской форме — у неё в руках лист бумаги, где, по словам Робинсона, написано, что виноваты белые, а чёрные невиновны. После этого она применяет электрошокер к защитнику, а когда он падает, бьёт его дубинкой.

Робинсон заявил, что это видео отражает реальность, которая творится в современной Британии.

До этого глава РФПИ заявил, что жители Европы уже осознают последствия миграционного кризиса, а их чиновники либо недальновидны, либо сознательно ведут к саморазрушению. Так Дмитриев прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего миграционную политику Евросоюза. Трамп отметил, что Европе ещё предстоит понять: приём преступников из третьего мира превращает её саму в страну третьего мира.