Дмитриев: Европейцы понимают возможные последствия миграционного кризиса

Жители Европы уже поняли возможные последствия миграционного кризиса, однако их чиновники либо глупы, либо стремятся к саморазрушению. С таким заявлением выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию американского лидера Дональда Трампа с критикой миграционной политики ЕС. По словам республиканца, Европе ещё предстоит осознать, что приём преступников из третьего мира превращает саму Европу в страну третьего мира.

«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это ещё некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Life.ru писал, что некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность создать в Руанде и Узбекистане специальные центры для мигрантов, которым отказали в убежище. Инициативу поддерживают Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции заявил, что ЕС планирует заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м.