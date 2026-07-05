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Регион
5 июля, 02:27

Дмитриев: Европейцы понимают возможные последствия миграционного кризиса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Европы уже поняли возможные последствия миграционного кризиса, однако их чиновники либо глупы, либо стремятся к саморазрушению. С таким заявлением выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию американского лидера Дональда Трампа с критикой миграционной политики ЕС. По словам республиканца, Европе ещё предстоит осознать, что приём преступников из третьего мира превращает саму Европу в страну третьего мира.

«Надеюсь, что узнает. Европейцы поняли это ещё некоторое время назад, но их чиновники либо тугодумы, либо жаждут саморазрушения», написал Дмитриев в соцсети Х.

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Ранее Life.ru писал, что некоторые страны Евросоюза рассматривают возможность создать в Руанде и Узбекистане специальные центры для мигрантов, которым отказали в убежище. Инициативу поддерживают Австрия, Греция, Германия, Дания и Нидерланды. Премьер-министр Греции заявил, что ЕС планирует заключить первые соглашения о создании таких центров в 2026 году, чтобы они заработали в 2027-м.

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