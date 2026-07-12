В Чернигове прогремели взрывы, город остался без света
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В Чернигове на севере Украины произошли три взрыва, после чего город обесточили. Об этом сообщает издание «Страна».
Подробности инцидента пока не приводятся. В настоящее время в Черниговской области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.
Минувшей ночью на Ленинградскую область обрушился мощный грозовой фронт с ураганным ветром. Стихия оказалась такой сильной, что без света остались около 42,5 тысячи человек. Восстановление идёт поэтапно: сначала ремонтируют линии высокого напряжения (110 кВ), затем распределительные сети, и только после этого подают свет в каждый дом.
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