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12 июля, 15:50

В Чернигове прогремели взрывы, город остался без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В Чернигове на севере Украины произошли три взрыва, после чего город обесточили. Об этом сообщает издание «Страна».

Подробности инцидента пока не приводятся. В настоящее время в Черниговской области объявлена воздушная тревога. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

В Тверской области восстановили подачу света в 900 посёлках и городах
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Минувшей ночью на Ленинградскую область обрушился мощный грозовой фронт с ураганным ветром. Стихия оказалась такой сильной, что без света остались около 42,5 тысячи человек. Восстановление идёт поэтапно: сначала ремонтируют линии высокого напряжения (110 кВ), затем распределительные сети, и только после этого подают свет в каждый дом.

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Наталья Афонина
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