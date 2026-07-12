Франция остановила работу трёх реакторов АЭС из-за жары

Французская энергокомпания EDF остановила три атомных реактора на фоне сильной жары. Об этом пишет газета Les Echos. Причиной стали погодные условия и необходимость соблюдать экологические нормы по сбросу горячей воды в реки.

Остановлены реакторы на АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». Кроме того, ещё на восьми реакторах снизили выработку электроэнергии.

«В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о сбросах, а значит, и защиты окружающей среды, реактор номер 2 на АЭС «Гольфеш» на берегу реки Гаронна, номер 3 на АЭС «Бюже» (Эн) на берегу реки Рона и номер 2 на АЭС «Шо» на берегу реки Мез остановлены», — пишет издание со ссылкой на заявление компании.

Ранее метеослужба объявила красный уровень погодной опасности в 37 из 96 департаментов на западе и юге Франции. В некоторых коммунах столбики термометров поднимались почти до 40 градусов. По прогнозам, в понедельник жара начнёт спадать, но температура на юго-западе всё ещё будет достигать 36 градусов.