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11 июля, 16:13

Красный уровень погодной опасности действует в 37 регионах Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pierre Laborde

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pierre Laborde

Наивысший красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в 37 департаментах европейской части Франции, сообщает национальная метеослужба Météo-France. Ещё в 59 регионах действует предпоследний оранжевый уровень угрозы.

Синоптики прогнозируют, что в некоторых районах воздух прогреется до +41 градуса. Это следует за рекордной июньской жарой, когда на протяжении двух недель температура достигала 30 градусов, а 23 и 24 июня стали самыми знойными днями в истории метеонаблюдений страны.

Аномальный зной уже привёл к природным пожарам во многих регионах. Французские власти призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, пить больше воды и избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы.

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Ранее во Франции на фоне аномальной жары с 22 по 28 июня зафиксировали около 2025 дополнительных смертей, а окончательные цифры могут возрасти. Кроме того, высокие температуры привели к четырём временным остановкам реакторов АЭС за месяц, что вдвое превышает аналогичный показатель за весь 2025 год.

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Анастасия Никонорова
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