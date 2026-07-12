Бастрыкин взял на контроль дело о смерти мальчика в севастопольской больнице

В Севастополе врачей одной из больниц заподозрили в преступной халатности. В одной из палат, предположительно, находился на протяжении шести лет 11-летний мальчик. У ребёнка было диагностировано тяжёлое заболевание, однако никакого надлежащего медицинского ухода маленький пациент не получал и недавно скончался. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о его смерти.

«Председатель СК России дал поручение руководителю ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

История получила огласку после публикации в телеграм-канале «Защита прав женщин и детей». Одна из матерей случайно узнала о судьбе ребёнка и рассказала об этом в Сети. По её словам, мальчик был истощён и весил около 20 килограммов. Всё его тело покрывали пролежни. Подросток не мог сам перевернуться, подняться и ходил в туалет под себя. Персонал не замечал ребёнка, фактчиески бросив его умирать. Неравнодушная женщина решила оформить опеку над ним, но не успела. Он скончался.

Следственные органы Крыма и Севастополя возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Светлограде следственные органы проводят проверку информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребёнку-инвалиду. По данным пресс-службы СУ СКР по Ставропольскому краю, при поступлении в больницу пациента не госпитализировали и не провели все необходимые обследования.