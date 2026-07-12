Непогода нарушила электроснабжение в семи регионах России

Проблемы с электроснабжением возникли в семи российских регионах после сильного циклона. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети».

Стихия принесла ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. В Новгородской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях деревья, крыши и рекламные конструкции падали на линии электропередачи.

Энергетики круглосуточно восстанавливают повреждённые объекты. В Свердловской области основные работы уже завершены, а в Калужской, Тульской и Тюменской — выполнены примерно на 80%.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. В Дагестане из-за продолжительных дождей затопило дороги и изменились русла рек, поэтому специалисты продолжают следить за состоянием энергообъектов.

А вечером 11 июля на Санкт-Петербург обрушился один из сильнейших циклонов этого года, сформировавшийся после слияния двух вихрей. По данным «Водоканала», в Приморском районе за сутки выпало 77 мм осадков при месячной норме 83 мм, а ещё в десяти районах зафиксировали сверхрасчётные дожди.