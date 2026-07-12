На Кубе полностью восстановили энергосистему после масштабных сбоев

На Кубе полностью восстановили работу национальной энергосистемы после серии крупных сбоев. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Eléctrica.

«Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране сегодня в 06:30 утра», — говорится в заявлении компании.

С начала июля сеть неоднократно выходила из строя. Последняя серия масштабных отключений до этого произошла в марте. Кубинские власти связывают энергетический кризис с нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и последствиями американских санкций.

Ранее министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья во время пресс-конференции в Гаване заявил, что Куба выносит вопрос о бессрочной американской блокаде на экстренное обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД назвал ситуацию на острове критической и связал её с экономическим и финансовым давлением со стороны США, возложив вину за кризис на Вашингтон.