На Кубе полностью восстановили энергосистему после масштабных сбоев
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На Кубе полностью восстановили работу национальной энергосистемы после серии крупных сбоев. Об этом сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Eléctrica.
«Национальная электроэнергетическая система (SEN) была полностью подключена по всей стране сегодня в 06:30 утра», — говорится в заявлении компании.
С начала июля сеть неоднократно выходила из строя. Последняя серия масштабных отключений до этого произошла в марте. Кубинские власти связывают энергетический кризис с нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и последствиями американских санкций.
Ранее министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья во время пресс-конференции в Гаване заявил, что Куба выносит вопрос о бессрочной американской блокаде на экстренное обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Глава МИД назвал ситуацию на острове критической и связал её с экономическим и финансовым давлением со стороны США, возложив вину за кризис на Вашингтон.
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