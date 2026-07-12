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12 июля, 17:10

В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В Мерефянской общине Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Взрыв в Мерефянской общине», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал опасности действует в части региона. Сведения о причинах произошедшего, возможных пострадавших и повреждениях не приводятся.

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Ранее после трёх взрывов в Чернигове город остался без электроснабжения. По данным издания «Страна», в области объявили воздушную тревогу, подробности произошедшего не приводятся.

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Александра Мышляева
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