В пригороде Харькова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Мерефянской общине Харьковской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Взрыв в Мерефянской общине», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал опасности действует в части региона. Сведения о причинах произошедшего, возможных пострадавших и повреждениях не приводятся.

Ранее после трёх взрывов в Чернигове город остался без электроснабжения. По данным издания «Страна», в области объявили воздушную тревогу, подробности произошедшего не приводятся.