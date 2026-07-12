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12 июля, 17:29

Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Сочи принимает и отправляет самолёты по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Сочи отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

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Александра Мышляева
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