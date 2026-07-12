Аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Сочи принимает и отправляет самолёты по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Сочи отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Санкт-Петербурга Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. 11 рейсов уже перенаправили на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах.