В Пензенской области объявили беспилотную опасность

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в «Максе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что попытка атаки ВСУ на столичный регион 12 июля с использованием почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за несколько лет. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 45 дронов сбили на подлёте к столице.