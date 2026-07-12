В Пензенской области объявили беспилотную опасность
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В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в «Максе».
«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал глава региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что попытка атаки ВСУ на столичный регион 12 июля с использованием почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за несколько лет. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 45 дронов сбили на подлёте к столице.
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