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Регион
12 июля, 17:28

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в «Максе».

«На территории Пензенской области введён режим «Беспилотная опасность», — написал глава региона.

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В Энергодаре дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, погибли три человека

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что попытка атаки ВСУ на столичный регион 12 июля с использованием почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за несколько лет. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, ещё 45 дронов сбили на подлёте к столице.

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Александра Мышляева
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