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12 июля, 17:24

Беспилотник атаковал буровую платформу в Кувейте, ранен один человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Один человек пострадал в результате удара беспилотного летательного аппарата по морской буровой платформе в территориальных водах Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.

По его словам, атаке подверглась платформа Кувейтской нефтяной компании, что привело к материальному ущербу и ранению одного из работников. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кроме того, нападению подверглись три сухопутных пограничных пункта на севере страны, там также зафиксирован материальный ущерб.

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Юрий Лысенко
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