Серия взрывов прогремела на юге Ирана в районе Ормузского пролива

Серия взрывов раздалась вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы были слышны в восточных районах Бендер-Аббаса и южной части Кешма. Агентство Mehr передаёт, что звуки могут быть связаны с перестрелкой в Ормузском проливе.