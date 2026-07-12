В Петербурге теплоход врезался в опору Троицкого моста

В Санкт-Петербурге пассажирский теплоход «Чайка» врезался в опору Троицкого моста. Инцидент произошёл 12 июля около 16 часов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, судоводитель не справился с управлением, допустив навал на конструкцию. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

«По предварительным данным, 12 июля около 16 часов судоводитель теплохода «Чайка» не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста... Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пассажиров благополучно высадили на берег, судно отбуксировали к месту постоянной стоянки. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте и прав пассажиров, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии на Каме моторная лодка столкнулась с грузовым теплоходом, в результате погиб 38-летний судоводитель. По предварительным данным, лодки вышли на ночную рыбалку, и при пересечении судового хода произошло столкновение левым бортом с носовой частью теплохода, спасти мужчину не удалось, обстоятельства устанавливаются.